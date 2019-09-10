Остался один шаг. Сборная России может досрочно выйти на Евро уже в "Лужниках"

Сборная России по футболу одержала пятую победу подряд и подобралась к выполнению задачи выхода на чемпионат Европы на расстояние вытянутой руки. В том, что это случится, сомнений уже не остаётся, вопрос только в том, когда. При самом удачном стечении обстоятельств команда Черчесова может решить все свои задачи уже через месяц в "Лужниках".

После победы сборной России над Казахстаном на калининградском стадионе включили композицию группы "Ленинград" под названием "Экстаз". После ЧМ-2018 она стала одним из неофициальных гимнов национальной команды. А всё благодаря строчке "Ты просто космос, Стас", которая адресована главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Она идеально описывает то, что удалось сделать наставнику команды: теперь сборная даже в тех матчах, которые складываются не самым простым и приятным образом, всё равно добивается нужного результата.

Игры с Шотландией и Казахстаном — отличная иллюстрация. В обоих случаях россияне играли с преимуществом, но оба раза реальной проблемой было его реализовать. Однако парни Черчесова всё же добились важнейших побед, лишив нас грустной риторики о том, что "да, не выиграли, но играли-то хорошо!"

Теперь у сборной России пять побед подряд с общим счётом 17:1. Впереди нас в таблице только Бельгия — лучшая сборная мира на данный момент, согласно последнему рейтингу ФИФА.

Преимущество над Казахстаном и Кипром составляет уже по восемь очков, а это значит, при определённом раскладе сборная России может оформить себе путёвку на Евро-2020 аж за три тура до финиша отборочного турнира!

Расклад этот таков: победа сборной России над Шотландией в домашнем матче и ничья в параллельном матче Казахстана и Кипра. В таком случае команда Черчесова наберёт уже 18 очков и станет недосягаемой для соперников, максимум которых даже при трёх победах в оставшихся турах останется меньше — 17 очков.

То есть выход на чемпионат Европы 2020 года сборная России может оформить уже через месяц: игра против Шотландии состоится 10 октября в "Лужниках" — том самом стадионе, где год назад был сыгран один из величайших матчей в отечественной футбольной истории.

Если же не оглядываться на результаты соперников, то сборной России необходимо набрать четыре очка в четырёх матчах. Главное при таком раскладе — не проиграть Кипру, а в победе над сборной Сан-Марино, которая в этом отборе даже не забила ни одного гола, вряд ли кто-то сомневается. В таком случае как бы блестяще Казахстан ни провёл концовку квалификационного турнира, Россия всё равно будет выше за счёт личных встреч.

Сборная Черчесова — это действительно космос. Мы давно уже привыкли считать расклады, при которых можем чудом решить всё в последний момент, да и то если конкуренты дадут слабину. Сейчас же мы ни от кого не зависим и можем сами вершить свою судьбу, ещё и досрочно.

Ближайшие матчи сборной России: