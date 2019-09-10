Фергюсон — Хабибу: Доедай свои бургеры и выходи драться в декабре

Возможный следующий соперник российского чемпиона UFC настаивает на скором поединке.

После победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Пуарье следующим соперником россиянина называют американца Тони Фергюсона. Боец по прозвищу Эль-Кукуй и сам жаждет поединка с российским чемпионом, причём в самое ближайшее время.

— Эти конфликты сделали меня голодным по бою с Хабибом. Пускай ест свои бургеры и всё остальное. Наслаждайся этим, тупица. Но не толстей — нам нужно подраться в декабре. Он должен принять бой. Защищай титул или освобождай его, я серьёзно. Просто оставь пояс и скажи, что ты боишься драться со мной и уходишь. Тогда делай что хочешь. Если нет, то я хочу драться. Я устал выступать раз в год. Хочу драться в декабре, — сказал Фергюсон в интервью ESPN.

Отметим, что бой Нурмагомедов — Фергюсон планировался уже четырежды, но каждый раз срывался из-за неожиданных травм бойцов.