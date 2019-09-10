"Даже сумки не таскали". Член сборной Казахстана рассказал о шикарном приёме РФС

Пресс-атташе сборной Казахстана Нуркен Мирзагалиев рассказал о теплом приёме в России и задачах команды.

— Нуркен, ваш коллега сказал, что РФС вас очень хорошо принял, что вы даже чемоданы не таскали. Это так?

— Да, чемоданы не носили. Приём просто на высшем уровне. Очень крутая организация со стороны РФС была. Плюс в Калининграде большая казахская диаспора, они приняли нас хорошо. Когда приземлились в аэропорту, ощущение было, что мы в Астану прилетели. Всё было здорово. Городом довольны, стадионом тоже. Будем надеяться, что наши сборные ещё будут встречаться.

— Как вам сам матч?

— Напряжение было, чуть-чуть не хватило нам. Но это сборная России, у них высокий уровень. Решил всё стандарт.

— Ваша задача на отборочном турнире к чемпионату Европы?

— В этот цикл у нас новый тренер. Результат уже виден. Мы находимся на третьем месте. Наша задача — это набрать большее количество очков, чем было до этого. У нас рекорд был 10 очков в сезоне-2008/2009. Вот сейчас наша задача — набрать больше.

— Много приехало болельщиков из Казахстана на матч с Россией?

— У нас на каждом матче хорошая поддержка. На Кипре нас поддерживали 50 человек, в Бельгии — 500, ну а в Калининграде — 1000. В основном всё это местные.