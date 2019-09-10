Роналду зарабатывает больше четырёх команд Серии А

Никто из игроков чемпионата Италии даже не приблизился к уровню заработной платы португальца.

Согласно данным издания La Gazzetta dello Sport, зарплата Криштиану Роналду в "Ювентусе" составляет 31 миллион евро. Португалец не только является самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии, но и один получает больше, чем некоторые команды.

Например, платёжные ведомости СПАЛ и "Удинезе" умещаются в 30 миллионов евро, все футболисты "Брешии" суммарно получают 28 миллионов, а игроки "Вероны" — и вовсе 25 миллионов евро.

При этом и партнёры Роналду заметно отстают от него по уровню зарплаты. Чтобы получить цифру, приближенную к уровню дохода форварда, нужно сложить заработные платы четырёх самых высокооплачиваемых игроков "Ювентуса".

Помимо Роналду, всего 12 футболистов в Серии А перешагнули рубеж в 6 миллионов евро. При этом всего трое из них представляют не туринский "Ювентус".