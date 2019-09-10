Тренер Косова устроил дикую пресс-конференцию перед матчем с Англией

Наставник очень эмоционально пытался объяснить журналистам, чего он хочет от своих игроков.

Главный тренер сборной Косова Бернар Шалланд прослыл настоящим безумцем после яркой пресс-конференции накануне матча против Англии. Наставник, используя весь свой актёрский потенциал, с помощью мимики и жестов пытался объяснить журналистам, что на поле у его футболистов должна быть только одна мысль: "я должен бороться за мяч".

We can't wait to see this guy on the touchline at St. Mary's tonight 😂



Bernard Challandes = legend. pic.twitter.com/riUlZuwDcB — BBC Sport (@BBCSport) September 10, 2019

Если Шалланд так же настраивает своих игроков в раздевалке, то это, определённо, работает. Сейчас сборная Косова, которая была признана УЕФА и ФИФА только в 2016 году, идёт на втором месте в отборочной группе чемпионата Европы 2020 года. В случае победы над Англией косовары и вовсе переместятся на первую строчку. Пока у них — восемь очков, а у родоначальников футбола — девять, но есть игра в запасе.