Суд перенёс заседание по рассмотрению УДО друга Кокорина и Мамаева

Четвёртый фигурант скандальной истории продолжает находиться в колонии в Белгородской области.

После скандальных событий октября 2018 года лишены свободы оказались четверо: помимо Мамаева и Кокорина с ними за решётку отправились младший брат Александра Кирилл, а также ещё один их друг — Александр Протасовицкий. И если в настоящее время суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении трёх фигурантов дела, то Протасовицкий по-прежнему остаётся в колонии.

Сегодня, 10 сентября, суд должен был отдельно рассмотреть его прошение, но заседание было перенесено, сообщает РИА "Новости". Новая дата — 24 сентября. К этому моменту три его подельника уже будут находиться на свободе, а ему даже в случае положительного вердикта придётся ещё десять дней ждать вступления решения суда в законную силу.

Напомним, что решение об условно-досрочном освобождении экс-игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева было принято 6 сентября.