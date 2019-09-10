Вратарь "Спартака" забил сам себе, принеся победу "Авангарду"

В первом игровом отрезке зрители голов не увидели. Хоккеисты "Авангарда" больше владели шайбой и чаще атаковали. Омичи трижды играли в большинстве, но забить "ястребам" не удалось.
Счёт был открыт во втором периоде, и сделали это гости. С интервалом в двадцать секунд "ястребы" дважды зажгли свет за воротами спартаковского голкипера Павла Хомченко — отличились нападающие Свен Андригетто и Евгений Грачёв — 2:0.
Вы посмотрите, как он попал! Это Свен! Это его первая шайба за нас! #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/beuGmCPtIv— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 10, 2019
Красно-белые до перерыва сумели сократить отставание усилиями форварда Дениса Кокарева — 1:2.
🏒Шайба Дениса Кокарева (1:2)🚨 pic.twitter.com/djFVZrTLcq— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 10, 2019
В третьем периоде "Спартак" стал действовать активнее, результат не заставил себя ждать. После броска защитника Евгения Кулика вратарь омичей Игорь Бобков не сумел поймать ловушкой шайбу — и та оказалась в воротах гостей — 2:2!
🏒Шайба Евгения Кулика (2:2)🚨 pic.twitter.com/ac5oEukIz9— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 10, 2019
Игра перешла в овертайм. На первой же минуте добавочной пятиминутки случился эпизод, который редко увидишь в профессиональном хоккее. Вратарь спартаковцев Павел Хомченко, пытаясь зафиксировать шайбу, каким-то невообразимым движением позволил ей заползти в ворота — 2:3. Гол получился настолько курьёзным и неожиданным, что хоккеисты "Спартака" ещё долго стояли и смотрели на куб в надежде увидеть повтор взятия ворот. Вратаря пришлось утешать всей спартаковской командой.
Как это получилось? А вот так 🤷♂️— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 10, 2019
Да, и такие шайбы в хоккее тоже случаются, подозреваем, Бек всё-таки гипнотизирует вратарей #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/kYSHGbANvr
Это поражение стало четвёртым для подопечных Олега Знарка на старте сезона. "Авангард", в свою очередь, после четырёх побед с восемью очками возглавил Восточную конференцию.
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок после матча признался, что, несмотря на поражение, он остался доволен игрой своей команды.
— Я благодарен ребятам, что с 0:2 вытащили игру. Мы на самом деле сегодня хорошо играли. Мне понравилась именно командная, бойцовская игра. Нужно забивать больше двух, и будет всё в порядке, — отметил он. — Парень немного нервничал. Первая игра его в КХЛ — и такая ответственность. Да и играли мы с солидной командой. Несмотря на то что произошло в овертайме, он молодец. Я его, конечно, поддержал. У него хорошее будущее.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Спартак" — "Авангард" — 2:3 ОТ
"Адмирал" — "Трактор" — 2:1
СКА — "Сибирь" — 4:2
"Локомотив" — "Сочи" — 2:1