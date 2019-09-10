Вратарь "Спартака" забил сам себе, принеся победу "Авангарду"

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ на родном льду со счётом 2:3 проиграл омскому "Авангарду".

В первом игровом отрезке зрители голов не увидели. Хоккеисты "Авангарда" больше владели шайбой и чаще атаковали. Омичи трижды играли в большинстве, но забить "ястребам" не удалось.

Счёт был открыт во втором периоде, и сделали это гости. С интервалом в двадцать секунд "ястребы" дважды зажгли свет за воротами спартаковского голкипера Павла Хомченко — отличились нападающие Свен Андригетто и Евгений Грачёв — 2:0.

Вы посмотрите, как он попал! Это Свен! Это его первая шайба за нас! #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/beuGmCPtIv — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 10, 2019

Красно-белые до перерыва сумели сократить отставание усилиями форварда Дениса Кокарева — 1:2.

В третьем периоде "Спартак" стал действовать активнее, результат не заставил себя ждать. После броска защитника Евгения Кулика вратарь омичей Игорь Бобков не сумел поймать ловушкой шайбу — и та оказалась в воротах гостей — 2:2!

Игра перешла в овертайм. На первой же минуте добавочной пятиминутки случился эпизод, который редко увидишь в профессиональном хоккее. Вратарь спартаковцев Павел Хомченко, пытаясь зафиксировать шайбу, каким-то невообразимым движением позволил ей заползти в ворота — 2:3. Гол получился настолько курьёзным и неожиданным, что хоккеисты "Спартака" ещё долго стояли и смотрели на куб в надежде увидеть повтор взятия ворот. Вратаря пришлось утешать всей спартаковской командой.

Как это получилось? А вот так 🤷‍♂️

Да, и такие шайбы в хоккее тоже случаются, подозреваем, Бек всё-таки гипнотизирует вратарей #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/kYSHGbANvr — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 10, 2019

Это поражение стало четвёртым для подопечных Олега Знарка на старте сезона. "Авангард", в свою очередь, после четырёх побед с восемью очками возглавил Восточную конференцию.

Главный тренер "Спартака" Олег Знарок после матча признался, что, несмотря на поражение, он остался доволен игрой своей команды.

— Я благодарен ребятам, что с 0:2 вытащили игру. Мы на самом деле сегодня хорошо играли. Мне понравилась именно командная, бойцовская игра. Нужно забивать больше двух, и будет всё в порядке, — отметил он. — Парень немного нервничал. Первая игра его в КХЛ — и такая ответственность. Да и играли мы с солидной командой. Несмотря на то что произошло в овертайме, он молодец. Я его, конечно, поддержал. У него хорошее будущее.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" — "Авангард" — 2:3 ОТ

"Адмирал" — "Трактор" — 2:1

СКА — "Сибирь" — 4:2

"Локомотив" — "Сочи" — 2:1