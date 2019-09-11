Комиссарова: Хочу показать пример, что нужно бороться за свои права

12 сентября в Санкт-Петербургском городском суде состоится рассмотрение апелляции фристайлистки Марии Чаадаевой (более известной по своей девичьей фамилии Комиссарова) на решение суда по её иску к клинике доктора Блюма.

В испанской клинике российского специалиста доктора Блюма спортсменке пообещали годовой курс лечения, который поставит её на ноги после страшной травмы, полученной на Олимпиаде-2014. Девушка потратила большие деньги и переехала в Испанию, чтобы лечиться там, но результата не последовало.

— Самое важное для меня сейчас — показать пример людям, потерявшим деньги и не вернувшим своё здоровье, что можно и нужно бороться за свои права, — приводит слова спортсменки её пресс-служба. — Это история не только про меня, но и про всех людей, попавших в аналогичную ситуацию. Надеемся на справедливое решение.

Заседание начнётся в 12:50.