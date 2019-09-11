Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы

В матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 сборная Португалии со счётом 5:1 разгромила команду Литвы. Главным героем встречи стал нападающий португальцев Криштиану Роналду, отправивший в ворота соперника четыре мяча.
Это позволило Роналду с 25 голами стать лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы. Португалец побил достижение бывшего форварда сборной Ирландии Робби Кина, на счету которого 23 забитых мяча.
Всего в составе сборной Португалии Роналду забил 93 гола. Этот результат является вторым в истории футбола. Лидирует по этому показателю иранец Али Даеи, который наколотил 109 мячей.