На каком турнире в США сыграет "Спартак" и сколько стоит туда поехать?

Красно-белые удивили всех, объявив, что январский сбор проведут в США и поучаствуют в турнире Florida Cup. Лайф подробнее рассказывает об этом.

С 13 по 20 января будущего года московский "Спартак" сыграет в турнире Florida Cup, который ежегодно проходит в Орландо. Матчи принимает Exploria Stadium. Это современный стадион, построенный в 2017 году и вмещающий в себя 25 тысяч зрителей.

Участие помимо "Спартака" примут "Атлетико Насьональ" (Колумбия), "Коринтианс" (Бразилия) и "Палмейрас" (Бразилия).

Самое интересное, что бывший игрок и лидер красно-белых Луис Адриано сейчас играет в "Палмейрасе", а в "Коринтиансе" — звезда ЦСКА Вагнер Лав. Просто наши старые знакомые!

Что ещё известно об этом турнире? Он проводился всего пять раз, участвовало 25 команд из различных стран. Победителями становились "Кёльн" (Германия), "Атлетико Минейро" (Бразилия), "Сан-Паулу" (Бразилия), "Атлетико Насьональ" (Колумбия) и "Фламенго" (Бразилия).

Это новый, уникальный опыт для нас. Участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у "Спартака" появится много новых поклонников в США Гендиректор "Спартака" Томас Цорн Фото © Олег Бухарев / ТАСС

Кстати, "Спартаку" не впервой лететь на предсезонную подготовку за океан. В далёком 1979 году подопечные Константина Бескова отправились зимой в США, а в конце сезона стали чемпионами спустя десять лет. В 1980-м красно-белые готовились в Мексике, а в 1990-м — снова в США.

Но вернёмся к предстоящему Кубку Флориды. Для болельщиков устраивают по-настоящему больший фестиваль. Помимо футбола можно посетить живые концерты и парк развлечений. Например, на предстоящем турнире с участием "Спартака" хедлайнером будет одна из самых популярных и высокооплачиваемых певиц Бразилии Ивети Сангалу.

Согласитесь, что это отличная идея — провести отпуск в США! А сколько всё это будет стоить? Давайте разбираться.

На сайте турнира организаторы предлагают купить сразу пакет, в который будут включены проживание в отеле, двухдневный билет на посещение парка Universal, доступ в фан-зону с проходом на концерт певицы Сангалу, а также возможность принять участие в семейном марафоне.

Пока купить пакет нельзя и узнать его стоимость тоже. Предлагается оставить заявку на бронирование, зарегистрировавшись на сайте. Судя по запрашиваемым данным, зависеть стоимость пакета будет от количества людей и уровня выбираемого номера (стандарт/комфорт и семейный). Но что-то подсказывает нам, что сумма будет приличная... Есть вариант, что обладателям сезонных абонементов "Спартак" предоставит скидку, как делали другие клубы.

Дорогостоящим будет и авиаперелёт. Самый быстрый (около 15 часов) стоит от 66 до 260 тысяч рублей.

Но не всё так плохо! Можно выбрать билеты и от 28 до 36 тысяч, однако тогда вас ждут две пересадки и практически сутки в пути.

Плюс виза, которая стоит 160 долларов (чуть больше десяти тысяч рублей).

Делаем вывод, что поездка получится дорогой, но зато можно незабываемо провести отпуск. Посмотрим, сколько желающих будет.