Игроку "Барселоны" дали 2 года и 8 месяцев тюрьмы за нападение на певца

Футболист будет отбывать свой срок условно, находясь при этом на испытательном сроке.

В Турции судья принял решение о судьбе футболиста Арды Турана, который обвинялся в нападении на популярного певца и его девушку. Игрок "Барселоны", на правах аренды выступающий за "Истанбул", получил 2 года и 8 месяцев лишения свободы условно, а также 5 лет испытательного срока, сообщает издание Son Dakika Turk.

Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл в октябре 2018 года. Туран решил "подкатить" к жене Беркая, а после конфликта мощным ударом сломал артисту нос, вынудив того отправиться в больницу на операцию. Затем футболист, поняв ошибку, приехал к Шахину в больницу с пистолетом и попросил застрелить себя. Но певец делать этого не стал.

Руководство "Истанбула" оштрафовало игрока на 370 тысяч евро, но не отстранило от тренировок.