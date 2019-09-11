Квартальнов: Едете вы на машине, а вас ГАИ останавливает, в хоккее такая же вещь

Главный тренер казанского "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов рассказал о старте команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Специалиста радует тот факт, что команда в первых играх много забивает.

— Команда забила довольно много голов, выиграли не в одну шайбу, а с кандикапом (в трёх стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ казанцы забросили 13 шайб. — Прим. Лайфа). Это большой плюс — то, что ребята играют в атаке, много бросают. Это радует.

Также наставник рассказал, что ему не нравится в игре его подопечных.

— Вот вы едете на машине, а вас ГАИ останавливает. Вы вроде всё делаете правильно, но почему-то... Это такая же вещь. Хоккей — это творческая игра, здесь всегда есть какие-то моменты. Всегда хочется немного большего. Очень много прямых атак пропускали, 2 в 1, было много моментов на возврате. Есть моменты, с которыми мы работаем и над которыми нужно ещё поработать, — цитирует Квартального пресс-служба казанской команды.