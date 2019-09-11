Российского велогонщика отстранили на 4 года за допинг

Спортсмен ранее утверждал, что не принимал запрещённых веществ, однако его допинг-проба показала обратное.

Российский велогонщик Иван Селедков, в крови которого ранее было найдено запрещённое вещество, отстранён от соревнований на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В допинг-пробе спортсмена был обнаружен метенолон — вещество, которое способствует сохранению мышечной массы и снижает выработку тестостерона.

Дисквалификация 36-летнего спортсмена будет начата задним числом — с 12 июня. В прошлом году Селедков стал чемпионом России в дисциплине маунтинбайк.

Ранее он утверждал, что не принимал запрещённые вещества и намерен разобраться в ситуации.