Мальчик оставил записку Дзюбе, и футболист ему перезвонил, пригласив на встречу

Забавная история с участием капитана сборной России по футболу произошла в Калининграде, где проходил матч против Казахстана в отборе на Евро-2020.

Юный футболист калининградской "Балтики" фанатеет от капитана сборной России и "Зенита" Артёма Дзюбы. Когда национальная команда приехала к ним в город, мальчик попросил маму сходить в отель, чтобы получить автограф своего кумира. Они туда отправились, но их не пустили в номер к форварду. Тогда фанат в слезах написал записку и попросил передать её Дзюбе.

После того как они ушли из отеля, через час мальчику позвонил Артём и пригласил в гости. Встретившись с юным фанатом, футболист подарил ему футболку, оставил автографы и сделал фото на память.

Эту историю рассказал в "Фейсбуке" знакомый мальчика Сергей Лютаревич.

— Вот такие футболисты у нас в сборной! Молодец, — похвалил он.