Мальчик оставил записку Дзюбе, и футболист ему перезвонил, пригласив на встречу

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Забавная история с участием капитана сборной России по футболу произошла в Калининграде, где проходил матч против Казахстана в отборе на Евро-2020.

Юный футболист калининградской "Балтики" фанатеет от капитана сборной России и "Зенита" Артёма Дзюбы. Когда национальная команда приехала к ним в город, мальчик попросил маму сходить в отель, чтобы получить автограф своего кумира. Они туда отправились, но их не пустили в номер к форварду. Тогда фанат в слезах написал записку и попросил передать её Дзюбе.

После того как они ушли из отеля, через час мальчику позвонил Артём и пригласил в гости. Встретившись с юным фанатом, футболист подарил ему футболку, оставил автографы и сделал фото на память.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/lutarevih?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAe3uCKqobDZH9BSxmkZApQGajbk06B6QzdUgFyv6l5q56szs7S1_fe9-UVgnG8zhmZBeKIeeL3lMPJ&hc_ref=ARRlQqmFeqBx9x2_zY6kJii3vX8OWDx19hUUoPUYrWuR7Zrz0zz175XSh_YEuYZbWfQ&fref=nf" target="_blank">facebook.com/lutarevih</a></p>

Эту историю рассказал в "Фейсбуке" знакомый мальчика Сергей Лютаревич.

— Вот такие футболисты у нас в сборной! Молодец, — похвалил он.

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