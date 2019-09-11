Мальчик оставил записку Дзюбе, и футболист ему перезвонил, пригласив на встречу

Юный футболист калининградской "Балтики" фанатеет от капитана сборной России и "Зенита" Артёма Дзюбы. Когда национальная команда приехала к ним в город, мальчик попросил маму сходить в отель, чтобы получить автограф своего кумира. Они туда отправились, но их не пустили в номер к форварду. Тогда фанат в слезах написал записку и попросил передать её Дзюбе.
После того как они ушли из отеля, через час мальчику позвонил Артём и пригласил в гости. Встретившись с юным фанатом, футболист подарил ему футболку, оставил автографы и сделал фото на память.
Эту историю рассказал в "Фейсбуке" знакомый мальчика Сергей Лютаревич.
— Вот такие футболисты у нас в сборной! Молодец, — похвалил он.