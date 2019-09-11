"Металлург" проиграл второй матч под руководством Воробьёва

"Магнитка" в Нижнекамске уступила местному "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Магнитогорский "Металлург" потерпел второе поражение после назначения Ильи Воробьёва главным тренером команды. На этот раз "лисы" в гостевом матче со счётом 0:3 проиграли нижнекамскому "Нефтехимику".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Зак Митчелл, Тимур Хафизов и Павел Порядин.

"Металлург" после этого поражения с тремя набранными очками занимает предпоследнее — одиннадцатое — место в Восточной конференции. "Нефтехимик", набрав два очка, поднялся на третье место. У команды Вячеслава Буцаева семь очков в копилке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" — "Металлург" — 3:0

"Амур" — "Барыс" — 1:3

"Адмирал" — "Трактор" — 1:3

"Северсталь" — "Йокерит" — 1:4

"Торпедо" — ЦСКА — 2:1 ОТ