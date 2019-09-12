У футболиста сборной России украли коллекцию часов общей стоимостью 23 млн

Неизвестный проник в дом нападающего "Краснодара" Ари через окно и похитил 12 наручных часов.

Как сообщается на сайте МВД, злоумышленник уже задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался житель Краснодара, который ранее уже совершал подобные преступления. В настоящий момент он находится в местах лишения свободы.

— Несколько украденных часов задержанный успел продать, а другие спрятал в подвале заброшенного строения. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу, — отметила Ирина Волк.

Отметим, что Ари летом прошлого года получил российское гражданство. За сборную России он дебютировал 15 ноября 2018 года в товарищеском матче против Германии.

Ранее Лайф рассказывал, что Тушинский суд Москвы осудил банковского мошенника, обчистившего карманы футболистов сборной России на $12 млн. Но защита футболистов всё равно недовольна — за преступником осталась его шикарная квартира и здание бывшего банка "Замоскворецкий", которое сдано в аренду неким лицам. Всё это могло бы уйти в оплату долга по иску потерпевшим.