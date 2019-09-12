Тайсон возвращается! Фьюри поборется за пояс "майя" с непобеждённым шведом

Самый эпатажный боксёр современности, природный шоумен и провокатор Тайсон Фьюри (28-0-1) вернётся на ринг в эти выходные. 14 сентября в Лас-Вегасе на знаменитой T-Mobile Arena Цыганский Король подерётся за специальный пояс Всемирного боксёрского совета WBC Maya против непобеждённого шведа Отто Уаллина (20-0-0).

Этот титул будет приурочен ко Дню независимости Мексики, который ежегодно отмечается 16 сентября. Но коллеги из других боксёрских организаций, в частности президент WBO Пако Валькарсель, неодобрительно отнеслись к подобной затее.

— Что, чёрт возьми, делают эти люди из другого санкционирующего органа, раздающие медные и серебряные пояса, пояса "майя", жемчужные пояса, пояса "ацтеков" в боях, спонсируемых другими организациями, претендентами, которым дела нет до этих глупых ремней. Это нужно остановить, хватит уже, — разразился господин Пако в "Твиттере".

Понять функционера из WBO нетрудно — в боксе действительно в последние годы появились различные пояса "чемпионов мира", которые на самом деле не имеют ничего общего со званиями лучших на планете. Но, безусловно, Фьюри и Уаллин заслуживают право драться за любые пояса...

28-летний Отто Уаллин провёл на ринге 20 поединков, продемонстрировав стопроцентный результат. В 13 боях скандинав одержал победы нокаутом, но стоит отметить, что Отто 20 поединков провёл в Европе, боксируя преимущественно в родной Швеции, Норвегии, Германии и по разу в Болгарии и Латвии. Свой крайний поединок 197-сантиметровый швед впервые провёл в США, но бой против американца Ника Киснера был признан несостоявшимся...

Тайсон Фьюри, так же как и Уаллин, ещё не побеждён на ринге, но всё же один поединок свёл вничью. Случилось это в декабре прошлого года в бою против мегазвезды профессионального бокса из США — Деонтея Уайлдера (41-0-1). Мало кто верил в Цыганского Короля в тот вечер, но Тайсон не просто не уступил чемпиону мира, но и, по мнению многих авторитетных специалистов, выиграл в этом противостоянии. Ключевым в этом бое стал сумасшедший нокдаун в исполнении Деонтея.

В бое против Отто Уаллина Фьюри — фаворит. Британец не сомневается в своём успехе и уже размышляет о следующих противниках.

— Я могу победить всех тяжеловесов одной рукой. У меня скорость молнии. Я гигант дивизиона. Никогда не было такого тяжеловеса, как я. Никогда не было человека моего роста, который мог бы так двигаться. Я природный фрик. Человек моего роста и веса не должен так двигаться, так что я бросаю вызов всем законам гравитации. Я бы привязал одну руку за спину, а второй нокаутировал Руиса. Я бы достал его джебом. Это был бы самый лёгкий бой в моей карьере, — рассказал на пресс-конференции Тайсон.

Досталось не только Руису, но и украинцу Александру Усику:

"Он не тревожит мой разум. Думаю, что смогу побить его одного рукой. Могу вам позволить решить, какую руку связать за моей спиной: левую или правую. В любом случае, это будет "спокойной ночи" для него".

Размышляя о больших боях и именитых противниках, Тайсон Фьюри может недооценить непобеждённого скандинава, и тогда фанаты бокса ещё долго будут наблюдать за харизматичным ирландцем в боях за пояса "ацтеков", а не против Руиса, Уайлдера, Джошуа или того же Усика. А нам бы этого не хотелось.

Удачи, Цыганский Король!