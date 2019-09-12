"Валенсия" уволила любимого тренера Черышева

При Марселино российский полузащитник провёл свой лучший сезон в чемпионате Испании.

Денис Черышев в ближайшее время может выпасть из состава испанской "Валенсии". Всё дело в том, что клуб решил уволить главного тренера, который считал российского игрока своим любимчиком. При Марселино Черышев провёл свой лучший сезон с четырьмя голами и девятью голевыми передачами за "Вильярреал", а затем последовал за наставником в "Валенсию", которой помог занять четвёртое место в Ла Лиге в прошлом году.

— Мистер, у меня никогда не будет достаточно слов, чтобы поблагодарить вас за всё, что вы сделали для меня. Вы сделали нас обладателями Кубка (Испании), мы играли в Лиге чемпионов и вместе преодолели много трудностей. Надеюсь, что у вас всё будет хорошо в будущем, хотя я не сомневаюсь, что так оно и будет. Я благодарю вас за доверие, оказанное несмотря на плохие дни и травмы. Множества сил вам в дальнейшем, — попрощался с Марселино Черышев.

В стартовавшем сезоне "Валенсия" выиграла один из трёх стартовых матчей и идёт на десятом месте в чемпионате Испании. Денис Черышев пока не отметился результативными действиями.