Легенда МЮ шокировал всех чудо-пасом в матче ветеранов

Пол Скоулз завершил профессиональную карьеру несколько лет назад, но всё ещё в форме.

Бывший полузащитник клуба "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз стал звездой прощального матча Венсана Компани, в котором легенды АПЛ играли с легендами "Манчестер Сити". Рыжеволосый англичанин одним простым касанием привёл в восторг трибуны и обескуражил не только соперников, но и партнёров по команде. Скоулз сделал неожиданный пас шведой в одно касание: противники замешкались, а два партнёра по атаке в итоге не разобрались в эпизоде.

It's Paul Scholes' world - we're just living in it. 😍 pic.twitter.com/OWm8I47W5z — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 11, 2019

Матч в итоге завершился со счётом 2:2, а сам виновник торжества Венсан Компани не смог выйти на поле из-за травмы.