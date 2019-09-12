Легенда МЮ шокировал всех чудо-пасом в матче ветеранов

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Пол Скоулз завершил профессиональную карьеру несколько лет назад, но всё ещё в форме.

Бывший полузащитник клуба "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз стал звездой прощального матча Венсана Компани, в котором легенды АПЛ играли с легендами "Манчестер Сити". Рыжеволосый англичанин одним простым касанием привёл в восторг трибуны и обескуражил не только соперников, но и партнёров по команде. Скоулз сделал неожиданный пас шведой в одно касание: противники замешкались, а два партнёра по атаке в итоге не разобрались в эпизоде.

Матч в итоге завершился со счётом 2:2, а сам виновник торжества Венсан Компани не смог выйти на поле из-за травмы.

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