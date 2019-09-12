"Спартак" прервал серию из трёх поражений, разгромив рижское "Динамо"

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Олега Знарка дома со счётом 5:1 одержали волевую победу над рижским "Динамо".

Хоккеисты московского "Спартака" подошли к матчу с латвийским клубом, имея за плечами три поражения кряду. После досадного проигрыша в овертайме "Авангарду" красно-белые были обязаны брать два очка в игре с Ригой, иначе главному тренеру спартаковцев Олегу Знарку наверняка бы пришлось объясняться перед болельщиками и специалистами за столь неудачное начало сезона. И спартаковцы сделали своё дело на все сто, уверенно переиграв оппонента.

На гол динамовца Нерюса Алишаускаса, забитый защитником в начале второго периода, красно-белые ответили пятью заброшенными шайбами. Уже в том же периоде Андрей Кутейкин, Илья Талалуев и Каспар Даугавиньш смогли порадовать своего наставника — 3:1.

В заключительном отрезке игры ещё две шайбы побывали в воротах латвийской команды. На старте периода Мартинс Карсумс огорчил своих соотечественников, заставив голкипера рижан Кристерса Гудлевскиса капитулировать в четвёртый раз. А за пять минут до финальной сирены Робин Ганзл поразил пустые ворота динамовцев, установив окончательный счёт в матче, — 5:1.

"Спартак" одерживает первую домашнюю победу и вторую в сезоне. Следующую игру красно-белые проведут также в Москве. 14 сентября спартаковцы сразятся с ХК "Сочи". Динамовцы же вернутся в Ригу, где 16-го числа примут "Амур".

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" — "Динамо" Р — 5:1

"Салават Юлаев" — "Автомобилист" — 0:2

"Динамо" Мн — "Сибирь" — 2:3

"Локомотив" — "Динамо" М — 5:2

"Витязь" — "Сочи" — 3:2 Б