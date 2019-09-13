Хоккеист Проворов стал самым дорогим русским защитником в истории НХЛ

Новое соглашение игрока с клубом было подписано перед самым открытием тренировочного лагеря "лётчиков".

Российский защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на шесть лет, по нему хоккеист заработает $40,5 млн. В среднем за год 22-летний игрок обороны будет получать 6,75 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым защитником команды.

Также по новому контракту россиянин получит $12 млн в виде подписного бонуса.

В минувшем сезоне в составе "Филадельфии" Проворов принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 26 (7+19) очков за результативность.