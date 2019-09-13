Гейджи — боец, способный выиграть у Хабиба? Серроне проверит это

После сокрушительной победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Пуарье в чемпионском поединке вопрос "претендента № 1" всё ещё остаётся открытым. По мнению большинства фанатов ММА, следующим соперником Орла должен стать Тони Фергюсон, имеющий, как и Хабиб, винстрик из 12 поединков в UFC. Но, судя по заявлениям менеджера российского чемпиона Али Абдель-Азиза, следующим должен стать Жорж Сен-Пьер — 38-летний ветеран, проведший за последние шесть лет лишь один поединок в клетке и никогда не выступавший в лёгкой весовой категории.

В этот уик-энд в Ванкувере состоится турнир UFC Fight Night 158, на котором выступят топовые легковесы организации. С одним из них — Дональдом Серроне — Нурмагомедов должен был провести поединок, ещё когда не был чемпионом. Но, как и в случае с Тони, бою не суждено было состояться... Другой участник битвы, Джастин Гейджи, стоит в шаге от получения титульного шанса, и именно победа над Ковбоем может стать этим шагом.

Джастина Гейджи (20-2-0) специалисты называют одним из двух ныне действующих легковесов "восьмиугольника", способных одолеть Хабиба. Первым, как известно, принято считать Тони Фергюсона. Гейджи по своей базе борец-вольник, прекрасно освоивший ударный стиль. Но именно желание демонстрировать яркое, агрессивное шоу в клетке, а не возня в партере стоили 30-летнему бойцу из Аризоны побед в недавних поединках с Дастином Пуарье и Эдди Альваресом, которые на пару прервали прекрасный победный ход Гейджи из 18 поединков.

В двух крайних выступлениях The Highlight, как говорят в Японии, вернул своё лицо, нокаутировав Джеймса Вика и Эдсона Барбозу. Стоит отметить, что Джастин действительно очень яркий боец, о чём красноречиво свидетельствует и статистика его выступлений: 20 из 22 поединков завершены досрочно.

Дональд Серроне (36-12-0) не менее зрелищный боец, 27 из 36 побед одержавший досрочно. В крайнем бою Ковбой уступил Тони Фергюсону, получив фирменное рассечение от Эль Кукуя... По словам Дональда, в случае победы над Гейджи следующим в его списке должен стать Хабиб Нурмагомедов.

В ко-мейн ивенте зрители увидят выступление полутяжеловесов — бразильского ветерана Гловера Тейшейры и ныне выступающего под российским флагом проспекта из Донецка Никиты Крылова.

Гловер Тейшейра (29-7-0) в свои 39 лет всё ещё очень грозный боец, способный "покусать" любого противника. В двух крайних поединках Гловер одолел сабмишеном Карла Роберсона и Иона Куцелабу. В целом южноамериканский атлет достаточно опытный спортсмен, венцом карьеры которого стала дата 26 апреля 2014 года — в этот вечер Тейшейра вышел на бой за титул чемпиона UFC против Джона Джонса, продержавшись в клетке с Суперменом все пять раундов...

Никита Крылов (25-6-0) после трёх успешных поединков в российской организации Fight Nights Global и одного — в украинской United Donbass в сентябре прошлого года вернулся в UFC. Возвращение Шахтёра в "восьмиугольник" было омрачено досрочным поражением от Яна Блаховича. В следующем выступлении Никита "отыгрался", нанеся поражение Овинсу Сен-Прё.

Достаточно любопытно будет взглянуть на некогда перспективного тяжеловеса Тодда Даффи (9-3-0), не выступавшего в клетке с июля 2015 года. Противостоять 33-летнему проспекту из Индианы, запомнившемуся одной из главных ролей в фильме "Никогда не сдавайся — 2", будет недавний дебютант лучшей лиги мира Джефф Хьюз (10-2-0). Можно быть уверенным, что этот поединок вряд ли дойдёт до финального гонга...