Уткин призвал выпустить по УДО друга Кокорина и Мамаева

Известный спортивный журналист опубликовал пост, в котором призвал общественность вмешаться и помочь выйти по УДО Александру Протасовицкому.

— Троих отпустили. Мамаева и Кокориных. Самых известных, у кого были заступники. А четвёртого, Протасовицкого, — нет. Мало того, ему пока отказали в УДО, — написал он в своём телеграм-канале. — Коллеги журналисты, мы с вами не должны обойти это молчанием! Трое выходят, остаётся один, за которого сильные мира сего не хлопотали. Их стыдить не буду — там клейма ставить давно негде. Если Протасовицкий и виноват, то никак не больше отпущенных.

Напомним, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева и уже на следующей неделе они выйдут на свободу.