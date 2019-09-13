Боец Волков: UFC давно перестал меня щадить и даёт очень сильных соперников

Популярный российский боец Александр Волков рассказал о своём участии в турнире UFC в Москве и работе комментатора.

— Около месяца назад нам предложили возглавить турнир в Москве. Я сразу дал предварительное согласие, и начались переговоры. В конце прошлой недели я подписал контракт, — сказал он в интервью "Советскому спорту". —UFC давно перестал меня щадить и почему-то даёт мне неудобных соперников. Даже после того, как UFC появился в России, мне дают только очень сильных соперников.

Также он рассказал о работе в качестве комментатора боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье на Первом канале.

— Это был особенный опыт из-за внимания со стороны. Меня поставили в более строгие рамки, чем на других каналах. Для каждого телеканала есть свой формат. Аудитория Первого канала не специализирована под смешанные единоборства, поэтому главные поправки были в том, чтобы меньше вдаваться в детали, чтобы не было скучно. И больше рассказывать о бойцах и самом поединке, — признался он.