Сборная России и Евро-2020 поддержали мальчика с причёской Ибрагимовича

В социальных сетях началась массовая акция в поддержку школьника из Красноярского края, которого чуть не выгнали из школы из-за причёски, как у его кумира, футболиста Златана Ибрагимовича.

Сборная России пожелала четверокласснику стать крутым футболистом вне зависимости от причёски. А Российский футбольный союз в лице Алексея Смертина даже пригласил Прохора на матч Россия — Шотландия в "Лужниках".

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин выложил видеозапись на своей странице в "Инстаграме", где попросил мальчика не обращать внимания на критику, отметив, что всегда ждёт его в "Локомотиве".

Официальный аккаунт Евро-2020 в "Инстаграме" креативно пожелал ему следовать за своей мечтой.