Сборная России и Евро-2020 поддержали мальчика с причёской Ибрагимовича

Сборная России пожелала четверокласснику стать крутым футболистом вне зависимости от причёски. А Российский футбольный союз в лице Алексея Смертина даже пригласил Прохора на матч Россия — Шотландия в "Лужниках".
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Сборная России присоединяется к Алексею Смертину и ЮФЛ ✊ Желаем Прохору стать крутым футболистом вне зависимости от причёски и, конечно, будем рады видеть на матче! ⠀ #Repost @yflrussia ⠀ 10-летний Прохор Ильиных из Сосновоборска Красноярского края играет в футбол, обожает Златана Ибрагимовича и сделал причёску, как у него. Но администрации его школы это не понравилось - мальчику предложили либо поменять причёску, либо перейти на домашнее обучение. ⠀ Прохора поддержал экс-капитан сборной России и советник президента РФС Алексей Смертин @smertinofficial, который всю карьеру провёл с длинными волосами. Смертин пригласил Прохора на матч ЮФЛ ЦСКА - «Спартак», тренировку с одной из ведущих академий лиги, а также на решающий матч отбора Евро-2020 Россия - Шотландия. ⠀ ЮФЛ всегда за юношеский креатив, красивый футбол и самые разные причёски! ⠀ #СборнаяРоссии #НашиПарни #ЮФЛ #YFLRussia #hairlikeibrahimovic
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин выложил видеозапись на своей странице в "Инстаграме", где попросил мальчика не обращать внимания на критику, отметив, что всегда ждёт его в "Локомотиве".
Официальный аккаунт Евро-2020 в "Инстаграме" креативно пожелал ему следовать за своей мечтой.