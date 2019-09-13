"Сухарь" Сорокина помог ЦСКА победить СКА в армейском противостоянии

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге со счётом 3:0 одержал уверенную победу над СКА.

Хозяева площадки с первых минут матча действовали активнее гостей. Хоккеисты СКА чаще владели шайбой и опаснее атаковали. ЦСКА больше оборонялся и ждал своего шанса, и он предоставился: нападающий москвичей Антон Слепышев воспользовался трафиком перед воротами Петра Кочеткова, прицельно бросив, — 1:0.

На шестой минуте второго периода московские армейцы увеличили преимущество в счёте. Константин Окулов реализовал удаление капитана петербуржцев Сергея Плотникова. Форвард ЦСКА при розыгрыше лишнего игрока сблизился с Петром Кочетковым и мощно пустил шайбу под блином голкипера — 2:0.

Хозяева пытались выправить положение дел на площадке, такие же возможности были и у армейцев. Но где-то СКА не везло, а где-то ЦСКА спасал Илья Сорокин.

В заключительной двадцатиминутке рисунок игры не поменялся: хоккеисты СКА отчаянно пытались пробить Сорокина, но безуспешно. А забили вновь гости. Правда, сделали они это уже в пустые ворота, когда главный тренер СКА Алексей Кудашов в конце игры заменил своего вратаря на шестого полевого игрока. Автором шайбы стал Сергей Калинин — 3:0.

ЦСКА одерживает первую победу над принципиальным соперником в сезоне. Команды в этом регулярном чемпионате встретятся ещё пять раз. Следующий матч между собой армейские коллективы сыграют 23 сентября. Игра пройдёт также в Санкт-Петербурге.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА — ЦСКА — 0:3

"Адмирал" — "Барыс" — 3:0

"Ак Барс" — "Металлург" — 2:1

"Торпедо" — "Йокерит" — 6:5 ОТ