Дзюба поднял Азмуна и помог ему покинуть поле во время матча "Зенит" — "Арсенал"

9-й тур Российской премьер-лиги стартовал с матча в Санкт-Петербурге, где местный "Зенит" уверенно обыграл туляков — 3:1. Запомнилась встреча моментом, когда капитан сборной России помог своему напарнику уйти с поля.

"Зенит" быстро вышел вперёд благодаря усилиям Артёма Дзюбы, который отличился уже на пятой минуте.

В середине первого тайма "Зенит" мог увеличить отрыв: арбитр назначил пенальти в ворота "Арсенала". Однако иранский форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Во втором тайме Кантемир Берхамов сравнял счёт — 1:1.

Но затем команда Сергея Семака заработала ещё один пенальти, с которым без проблем справился аргентинец Себастьян Дриусси — 2:1.

В концовке встречи Олег Шатов сделал счёт на табло 3:1. "Зенит" с двадцатью очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны.

Запомнился этот матч и эпизодом с заменой Азмуна. Иранец бурно спорил с судьёй, а ему уже нужно было покидать поле. Дзюба поднял и помог своему напарнику уйти.

РПЛ. 9-й тур

"Зенит" — "Арсенал" — 3:1

Голы: Дзюба 5' (1:0), Берхамов 56' (1:1), Дриусси 66' (2:1, пенальти), Шатов 88' (3:1).