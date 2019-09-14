Забит Магомедшарипов выступит на турнире UFC в Москве?

На этой неделе предстоящий 9 ноября в Москве ивент UFC Fight Night 163 пополнился сразу несколькими поединками с участием известных российских бойцов. Также не исключено, что в этом же карде в России выступит и топовый проспект полулёгкого дивизиона Забит Магомедшарипов.

В эксклюзивном комментарии для Лайфа Забит отметил, что, скорее всего, он подерётся в Москве 9 ноября.

— Во время тренировочных сборов в Таиланде я приболел и к 19 октября не успею восстановиться, поэтому мой поединок в США отменён. Скорее всего я выступлю 9 ноября в Москве. Кто будет соперником? Если Келвин Каттар согласится на бой в России, то, скорее всего, он, а если нет, то найдут другого соперника, — рассказал Магомедшарипов.

Как сообщал Лайф ранее, турнир UFC Fight Night 163 возглавит поединок тяжеловесов Александра Волкова (30-7-0) и бразильца Джуниора дос Сантоса (21-6-0). Стоит отметить, что UFC каждый раз делает ставку в мэйн ивенте именно на представителей тяжёлой весовой категории, но в этот раз без Алексея Олейника...

Полутяжеловес Магомед Анкеалаев (11-1-0) в этот вечер проведёт свой четвёртый поединок в восьмиугольнике, выйдя на этот раз против 34 летнего южноафриканца с трудно произносимым именем Далча Лунгиамбула (10-1-0) по прозвищу Чемпион. Он дебютировал в UFC в начале нынешнего года, нокаутировав Деквана Таунсенда. Остальные 10 поединков Далчи провёл в родной Южной Африке.

Непобеждённый экс-чемпион Fight Nights Global в среднем весе Роман Копылов (8-0-0) дебютирует 9 ноября в сильнейшей лиге мира поединком против 28-летнего американца Карла Роберсона (8-2-0). Российский боец не выступал в клетке с декабря прошлого года, когда нокаутировал именитого швейцарского спортсмена Ясуби Эномото.

Что касается 28-летнего Роберсона, то для него предстоящий бой станет шестым в рамках UFC. Самым грозным противником в карьере Карла можно назвать экс-претендента на титул Гловера Тейшейру, которому Baby K проиграл болевым на руку в первом раунде.

Для ещё одного непобеждённого российского бойца Шамиля Гамзатова (13-0-0) турнир в Москве станет дебютом в UFC. Ранее махачкалинец выступал в американском промоушене PFL и единожды выступил в отечественной организации АСА. Противником Шамиля в Москве выступит бразилец Клидсон Абреу, запомнившийся россиянам по выступлениям в организациях М-1 и RCC, сенсационно одолев Антона Вязигина и Виктора Немкова соответственно.

Также в списке достижений южноамериканца значится победа над Артуром Гусейновым. Но во встрече с ещё одним россиянином — Магомедом Анкалаевым — фортуна на этот раз отвернулась от Клидсона, и он уступил единогласным решением. Случилось это уже в UFC...

Для ветерана полутяжёлой весовой категории Гаджимурада Антигулова (20-6-0) предстоящий 9 ноября поединок против Эда Хермана (24-14-0) станет битвой за выживание. Россиянин проиграл два крайних поединка, уступив нокаутами Иону Кутелабе и Михалу Олексийчуку, тем самым прервав свой победный ход из 14 поединков. 38-летнего американца по праву можно назвать настоящим ветераном UFC — в восьмиугольнике Эд выступает с 2006 года, обладая колоссальным опытом.

35-летний представитель Республики Саха Григорий Попов (13-2-0) после поражения в дебюте в UFC постарается выступить в России куда более удачнее, выйдя в клетку против англичанина Дэйви Гранта (10-4-0), проигравшего в двух крайних выступлениях.

Увидят зрители в рамках столичного ивента и питерского бойца Александра Яковлева (24-8-1), вернувшегося в клетку в апреле нынешнего года после трёхлетнего перерыва. В Санкт-Петербурге Яковлев выиграл у Алекса да Силвы Коэльо. В Москве противником Александра станет 36-летний калифорниец Винс Пичел (12-2-0), запомнившийся в России эффектным поражением нокаутом в декабре 2012 года Рустаму Хабилову.