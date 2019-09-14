"Спартак" проиграл в Москве "Уралу"

Подопечные Олега Кононова в 9-м туре Российской премьер-лиги уступили екатеринбургской команде со счётом 1:2.

"Спартак" на "Открытие-арене" начал матч с "Уралом" очень уверенно и вышел вперёд уже на 12-й минуте встречи. Отличился француз Самюэль Жиго.

Однако во втором тайме ход матча изменился, и гости из Екатеринбурга сначала сравняли счёт благодаря усилиям Владимира Ильина.

А затем красивый гол забил Отман Эль-Кабир, принеся своей команде волевую победу, — 2:1. Интересно, что "Урал" уже во второй раз подряд обыгрывает "Спартак" на "Открытие-арене".

Команда Кононова остаётся на шестом месте, набрав 14 очков, а подопечные Дмитрия Парфёнова — на восьмой строчке (13).

РПЛ. 9-й тур

"Спартак" — "Урал" — 1:2

Голы: Жиго 12' (1:0), Ильин 47' (1:1), Эль-Кабир 60' (1:2)