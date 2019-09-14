Кузнецов: Ещё раз прошу прощения, но больше эту тему комментировать не буду

Ранее стало известно, что НХЛ отстранила российского форварда от участия в регулярном чемпионате на три матча.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию, наложенную на него Национальной хоккейной лигой за употребление кокаина.

— Я принимаю сегодняшнее решение НХЛ. Ещё раз прошу прощения, что разочаровал семью, партнёров по команде, клуб и болельщиков "Вашингтона". Обещаю сделать всё, чтобы восстановить доверие и репутацию.

Понимаю, мне повезло, что у меня есть возможность всё исправить. Благодаря "Вашингтону" и НХЛ я сделал несколько шагов в правильном направлении. Благодарю всех за поддержку. Понимаю, что у людей могут быть разные вопросы, но я больше не буду комментировать эту тему, — цитирует слова Кузнецова пресс-служба "Вашингтона".

Напомним, сегодня стало известно, что НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча регулярного чемпионата за употребление кокаина. Ранее это сделала Международная федерация хоккея, отстранив хоккеиста на четыре года от участия в турнирах под эгидой ИИХФ.