Сёмин одержал 300-ю победу в чемпионате России как главный тренер

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Фото © пресс-служба ФК "Локомотив"

Железнодорожники на "Фиште" победили с минимальным преимуществом в матче 9-го тура чемпионата России. Этот выигрыш стал юбилейным для главного тренера.

Московский "Локомотив" выиграл у "Сочи" благодаря голу игрока сборной Польши Гжегожа Крыховяка на 20-й минуте встречи. Передачу он получил от Фёдора Смолова.

Теперь "Локо" с 17 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Также отметим, что для Юрия Сёмина это уже 300-я победа в чемпионате России на посту главного тренера.

РПЛ. 9-й тур

"Сочи" — "Локомотив" — 0:1

Голы: Крыховяк 20' (0:1)

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