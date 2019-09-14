Сёмин одержал 300-ю победу в чемпионате России как главный тренер

Московский "Локомотив" выиграл у "Сочи" благодаря голу игрока сборной Польши Гжегожа Крыховяка на 20-й минуте встречи. Передачу он получил от Фёдора Смолова.
Теперь "Локо" с 17 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Также отметим, что для Юрия Сёмина это уже 300-я победа в чемпионате России на посту главного тренера.
Сегодняшняя победа в матче #СочиЛоко стала для Юрия Палыча 300-й в чемпионатах России на посту главного тренера. Поздравляем и желаем не сбавлять обороты! 🎉 pic.twitter.com/68gBqr3hJT— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 14, 2019
РПЛ. 9-й тур
"Сочи" — "Локомотив" — 0:1
Голы: Крыховяк 20' (0:1)