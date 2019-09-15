Джастин Гэтжи доказал, что достоин биться с Хабибом

Прошедший сегодняшним ранним утром ивент UFC Fight Night 158 в Ванкувере назвал имя ещё одного претендента на бой с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Этим парнем стал 30-летний Джастин Гэтжи (21-2-0), одержавший сегодня 19-ю досрочную победу в карьере...

На этот раз оппонентом бойца по прозвищу The Highligt выступил любимец фанатов ММА Дональд Серроне (36-13-0), уступивший в крайнем бою Тони Фергюсону. Ожидаемо поединок двух ярких ударников и жёстких нокаутеров не продлился все пять раундов, а завершился уже в первом... Соперники начали поединок с традиционной разведки, пытаясь нащупать в обороне друг друга изъяны. Эффектнее в стойке смотрелся Гэтжи и, видимо, этот факт вынудил Дональда под занавес стартовой пятиминутки пойти на обострение. Увы, для Ковбоя это стало роковой ошибкой. Джастин смог провалить Серроне, нанеся сначала левый хук, а затем точный правый джеб в челюсть. Ковбой остался на ногах, но сил для сопротивления у него уже не осталось: боец "съел" 5 жёстких апперкотов, а опустившись на колени, ещё три удара кулаком. Рефери остановил избиение на отметке 4:18 первого раунда.

JUSTIN GAETHJE! He puts away Donald Cerrone in the first round in Vancouver! Unreal power 💥 pic.twitter.com/RbgN40yZDJ — FightingMatrix 👊 (@FightingMatrix) 15 сентября 2019 г.

Яркая и эффектная победа Гэтжи, после поединка заявившего о своём желании в следующий раз подраться за титул чемпиона UFC. "Ирландец в отставке. Я хочу драться с реальными бойцами. Хочу поединок с победителем боя Хабиб — Тони Фергюсон", — отметил Джастин. Следует признать, что Гэтжи наряду с Тони Фергюсоном может действительно стать самым неудобным соперником для Орла. Американский боец, несмотря на страсть к битвам в стойке, всё же по своей базе борец, а значит способен нейтрализовать тейкдауны Хабиба. Но, получит ли The Highligt свой титульный шанс, — большой вопрос... Не исключено, что его в поединке с Нурмагомедовым заменит, к примеру, денежный Конор Макгрегор или находящийся на пенсии Джордж Сент-Пьер...

В ко-мэйн ивенте Никита Крылов (26-7-0) разочаровал российских и украинских поклонников смешанных единоборств, уступив раздельным решением ветерану из Бразилии Гловеру Тейшейре (30-7-0). 39-летний южноамериканец с первых секунд смог навязать Шахтеру свой рисунок боя, практически весь первый раунд проведя на Никите. Это обстоятельство коренным образом сказалось на физическом состоянии Крылова, до конца поединка так и не сумевшего удивить матёрого оппонента своей техникой в стойке. Примечательно, что этот бой стал первым в карьере уроженца Донецка, который дошёл до судейского решения.

UFC Fight Night 158

Ванкувер (Канада)

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