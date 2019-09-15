"Оренбург" поднялся со дна таблицы РПЛ после победы над "Рубином"

Гол капитана казанцев Евгения Башкирова не помог его команде набрать даже один балл.

Воскресную программу матчей девятого тура РПЛ открывала игра "Оренбурга" и "Рубина". Счёт в матче был открыт только на 49-й минуте встречи. Португалец Рикарду Алвеш неотразимо пробил с линии штрафной и забил свой первый мяч в текущем сезоне. "Оренбург" открыл счёт.

"Рубин" сравнял счёт уже через четыре минуты. Невысокий капитан казанцев Евгений Башкиров вколотил мяч головой в сетку ворот с близкого расстояния — 1:1.

А в концовке встречи "Оренбург" заработал право на пенальти, и одиннадцатиметровый удар успешно реализовал Артём Кулишев.

Итоговый счёт матча — 2:1. "Рубин" остаётся в середине турнирной таблицы, а "Оренбург" поднимается со дна.

РПЛ, 9-й тур.

"Оренбург" — "Рубин" — 2:1.

Голы: Алвеш 49' (1:0), Башкиров 53' (1:1), Кулишев 89' (2:1).