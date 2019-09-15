Бистрович принёс победу ЦСКА диким ударом с лёта из-за штрафной

Московские армейцы добились победы со счётом 2:0 и временно заняли второе место в таблице.

Московский ЦСКА в девятом туре Российской премьер-лиги на выезде обыграл "Тамбов". Армейцы доминировали на протяжении большей части встречи, однако реализовать преимущество сумели только в самой концовке поединка. Победным оказался гол хорватского полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, который заколотил мяч в сетку суперударом из-за линии штрафной.

🔥 Кристиян Бистрович забивает роскошный гол через несколько секунд после своего выхода на поле.#МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовЦСКАhttps://t.co/9NgpBnXuj7 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019

Ближе к концу игрового времени армейцы увеличили своё преимущество. Исландский защитник Хёрдур Магнуссон сделал счёт на табло 2:0.

2:0 — ЦСКА добивается сложной выездной победы, набирает 19 очков и временно поднимается на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. "Тамбов" же остаётся безнадёжным аутсайдером: команда Александра Григоряна находится на последнем месте.

РПЛ, 9-й тур.

"Тамбов" — ЦСКА — 0:2

Голы: Бистрович 84' (0:1), Магнуссон 92' (0:2).