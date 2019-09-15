"Металлург" проиграл четвёртый матч под руководством Воробьёва

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Фото © twitter / ХК "Динамо-Минск" / HC Dinamo Minsk

На этот раз "сталевары" в выездном матче со счётом 2:3 уступили минскому "Динамо".

Магнитогорский "Металлург" потерпел пятое поражение кряду в регулярном чемпионате КХЛ и четвёртое — после назначения Ильи Воробьёва главным тренером команды. В гостевом матче "лисы" проиграли минскому "Динамо" — 2:3.

"Металлург" открыл счёт на шестой минуте второго периода — Брэндон Козун реализовал удаление минчан — 1:0.

Динамовцы в течение последующих двух минут сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. По одному голу оформили нападающие минчан Александр Китаров и Шэйн Принс — 2:1.

Магнитогорцам удалось сравнять счёт до второго перерыва — дубль оформил Брэндон Козун — 2:2.

Победу хозяевам площадки на последней минуте основного времени матча принёс легенда белорусского хоккея Андрей Костицын — 3:2.

У "Метталлурга" это пятое поражение подряд, и с тремя набранными очками команда остаётся на предпоследнем месте в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Динамо" Мн — "Металлург" — 3:2

"Куньлунь РС" — "Трактор" — 2:1

СКА — "Йокерит" — 3:2

"Торпедо" — "Авангард" — 3:0

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