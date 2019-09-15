"Металлург" проиграл четвёртый матч под руководством Воробьёва

Магнитогорский "Металлург" потерпел пятое поражение кряду в регулярном чемпионате КХЛ и четвёртое — после назначения Ильи Воробьёва главным тренером команды. В гостевом матче "лисы" проиграли минскому "Динамо" — 2:3.
"Металлург" открыл счёт на шестой минуте второго периода — Брэндон Козун реализовал удаление минчан — 1:0.
Динамовцы в течение последующих двух минут сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. По одному голу оформили нападающие минчан Александр Китаров и Шэйн Принс — 2:1.
Магнитогорцам удалось сравнять счёт до второго перерыва — дубль оформил Брэндон Козун — 2:2.
Победу хозяевам площадки на последней минуте основного времени матча принёс легенда белорусского хоккея Андрей Костицын — 3:2.
У "Метталлурга" это пятое поражение подряд, и с тремя набранными очками команда остаётся на предпоследнем месте в Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Динамо" Мн — "Металлург" — 3:2
"Куньлунь РС" — "Трактор" — 2:1
СКА — "Йокерит" — 3:2
"Торпедо" — "Авангард" — 3:0