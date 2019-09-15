"Краснодар" возглавил РПЛ после суперматча

"Быки" одержали победу над "Крыльями Советов" у себя дома в игре с тремя пенальти.

Программу воскресных матчей девятого тура РПЛ завершала встреча "Краснодара" и "Крыльев Советов". Счёт в игре открыли гости: отличился лучший бомбардир чемпионата России Александр Соболев. Однако этот забитый мяч открыл ящик Пандоры: после этого краснодарцы обрушили на ворота гостей буквально шквал атак, четыре из которых завершились голами. Голы на свой счёт записали Сулейманов, Олссон, Вандерсон и Ари.

Под конец встречи "Крылья Советов" отквитали ещё один мяч, но этого было мало даже для ничейного результата. Итог матча — 4:2 в пользу "Краснодара". При этом тот же Соболев не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар и стать единолично лучшим бомбардиром РПЛ.

"Быки" одерживают шестую победу в текущем сезоне и выходят на первое место в РПЛ. Столько же очков (20) имеет ещё и петербургский "Зенит", однако краснодарцы располагаются выше за счёт дополнительных показателей.

РПЛ, 9-й тур.

"Краснодар" — "Крылья Советов" — 4:2.

Голы: Соболев 12' (0:1), Сулейманов 16' (1:1), Олссон 48' (2:1), Вандерсон 57' (2:1), Ари 67' (4:1), Антон 75' (4:2).