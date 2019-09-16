Кризис "Монако" и лидерство "Ливерпуля". Обзор футбольного Евротура

В Англии "Сити" начинает отставать от "Ливерпуля", "Барселона" и "Реал" побеждают, "Монако" по-прежнему остаётся с нулём очков, а "Лейпциг" лидирует в Бундеслиге. Лайф — о главных событиях футбольного уик-энда.

Англия. Гвардиола поздравляет Клоппа с чемпионством

В очередном туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Ньюкаслом" — 3:1.

А вот его главный конкурент "Манчестер Сити" неожиданно не смог набрать три очка, потерпев поражение от дерзкого "Норвича", — 2:3.

"Горожане" теперь отстают от первого места на пять очков, и главный тренер Пеп Гвардиола выдал эмоциональную речь, в которой с иронией поздравил "Ливерпуль" с чемпионством.

— Поздравляю, "Ливерпуль". Ты чемпион… Сейчас сентябрь, и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем на поле. Мы потеряли пять очков. С "Тоттенхэмом" (2:2) мы играли нереально круто. Сейчас нам нужно точно знать, что делать дальше, — сказал Гвардиола.

Испания. "Барселона" без Месси обыграла "Валенсию" с Черышевым

Пока Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы, "Барселона" вынуждена играть без него. В этот раз каталонцам удалось добиться результата: сине-гранатовые со счётом 5:2 обыграли "Валенсию", которую не спас даже вышедший на замену Денис Черышев.

Мадридский "Реал" тоже добился победы, хотя она оказалась труднее, — 3:2 над "Леванте".

Теперь оба суперклуба входят в топ-5, но лидерами являются другие команды: "Атлетико" и "Севилья".

Франция. "Монако" никак не может выйти из кризиса

У "Монако" за пять туров по-прежнему нет ни одной победы. На этот раз команда Александра Головина забила аж три гола, но этого оказалось мало даже для ничейного результата. Причём монегаски вели со счётом 2:0, но в итоге уступили "Марселю" со счётом 3:4.

А ПСЖ благодаря суперголу блудного Неймара на 92-й минуте добился победы над "Страсбуром" и вырвался на привычное первое место.

Италия. "Интер" — единоличный лидер

В минувшем туре туринский "Ювентус" не смог добиться победы, сыграв вничью с "Фиорентиной", а "Торино" проведёт свой матч только сегодня. Поэтому единоличным лидером чемпионата страны стал "Интер", который добился минимальной виктории над "Удинезе" 1:0.

А вот на втором месте неожиданно расположилась "Болонья", которая в сумасшедшей перестрелке обыграла "Брешию", — 4:3.

Германия. "Лейпциг" всё ещё на троне

Соперник "Зенита" по Лиге чемпионов "Лейпциг" в минувшем туре экзаменовался мощнейшей мюнхенской "Баварией". И претенденты прошли проверку, сыграв с грандом вничью, — 1:1.

В погоне за лидером дортмундская "Боруссия" разбомбила "Байер" — 4:0. А сами баварцы пока лишь четвёртые, третье место пока у "Фрайбурга".