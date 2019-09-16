"Спартак" забивает сам себе, а Чудинов чудом не рвёт сетку. Топ-10 голов в КХЛ

Со старта 12-го по счёту регулярного чемпионата КХЛ прошло уже две недели. За это время команды огорчили друг друга множество раз, а это означает, что пришла пора выбрать десятку лучших голов.

10. Брэндон Козун ("Металлург", Магнитогорск)

В матче против минского "Динамо" магнитогорцам удалась стремительная контратака, которую завершил нападающий Брэндон Козун, попутно оформив дубль в этот вечер.

9. Тайлер Вон ("Куньлунь РС", Пекин)

В игре "Куньлуня" с "Трактором" защитник челябинцев Юрий Сергиенко сам создал проблемы для своей команды. 24-летний хоккеист отдавал пас на партнёра, но попал шайбой в конёк арбитру матча, после чего она оказалась на пятаке ворот Ивана Федотова. Канадскому форварду драконов Тайлеру Вону не составило труда отправить её в сетку.

8. Илья Баранов ("Салават Юлаев", Уфа)

Казалось бы, первый отрезок матча между "Салаватом Юлаевым" и "Амуром" так и закончится 1:1, однако нападающий хозяев Илья Баранов на последней секунде периода сумел сделать так, чтобы его команда ушла на перерыв, ведя в счёте.

7. Павел Кудрявцев ("Локомотив", Ярославль)

Нападающий ярославцев Павел Красковский во встрече с московским "Динамо" создал супермомент для своего тёзки Павла Кудрявцева, которому оставалось только попасть в ворота.

6. Денис Баранцев ("Торпедо", Нижний Новгород)

Победная шайба форварда нижегородцев Дениса Баранцева в овертайме в ворота "Йокерита" получилась, может быть, и не самой красивой, но вот значимость её очень сложно переоценить. В ходе матча торпедовцы уступали финским гостям со счётом 1:4, но в итоге сумели добиться суперволевой победы.

5. Эштон Картер ("Динамо", Рига)

В матче между рижскими динамовцами и столичным "Спартаком" форвард латвийского клуба Эштон Картер в овертайме принёс победу своей команде, воспользовавшись ошибкой вратаря москвичей Никиты Беспалова.

4. Роман Савченко ("Локомотив", Ярославль)

Защитник "Локомотива" Роман Савченко в домашнем матче с ХК "Сочи" подобрал шайбу в своей зоне, беспрепятственно прокатился с ней до красной линии и мощно зарядил по воротам Дмитрия Шишкина. Вратарь сочинцев оказался не готов к такому броску. Эта шайба и стала победной для ярославцев.

3. Джастин Азеведо ("Ак Барс", Казань)

Форвард "Ак Барса" в гостевом матче с финским "Йокеритом" принял пас от партнёра в средней зоне, красиво ушёл от двух защитников шутов и переиграл звёздного голкипера хозяев Антти Ниеми.

2. Максим Чудинов ("Авангард", Омск)

В прошлом сезоне от дальнего броска Максима Чудинова не раз страдал вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон. Теперь пришла очередь голкипера армейцев Ларса Юханссона на себе испытать всю горечь от такой пропущенной шайбы.

1. Тейлор Бек ("Авангард", Омск)

Заслуга нападающего "Авангарда" Тейлора Бека в голе, забитом в овертайме в ворота "Спартака", минимальна. Голкипер красно-белых Павел Хомченко сам отправил снаряд в свои ворота. В общем, смотрите, как это было.