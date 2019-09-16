Знарок не поехал со "Спартаком" на выездную серию команды

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок не поехал с командой на выездную серию, сообщает пресс-служба клуба. По причине ранее перенесённой пневмонии специалист должен пройти дополнительное медицинское обследование.
Сообщается, что Знарок должен вернуться к работе с командой перед домашней серией. В ближайших гостевых играх с "Барысом", "Металлургом" и "Автомобилистом" исполнять обязанности главного тренера "Спартака" будет помощник Олега Знарка — Харийс Витолиньш.
В семи матчах регулярного чемпионата КХЛ спартаковцы потерпели пять поражений.