Знарок не поехал со "Спартаком" на выездную серию команды

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Фото © Twitter / Spartak Moscow

Руководить красно-белыми в ближайших матчах будет помощник Олега Знарка — Харийс Витолиньш.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок не поехал с командой на выездную серию, сообщает пресс-служба клуба. По причине ранее перенесённой пневмонии специалист должен пройти дополнительное медицинское обследование.

Сообщается, что Знарок должен вернуться к работе с командой перед домашней серией. В ближайших гостевых играх с "Барысом", "Металлургом" и "Автомобилистом" исполнять обязанности главного тренера "Спартака" будет помощник Олега Знарка — Харийс Витолиньш.

В семи матчах регулярного чемпионата КХЛ спартаковцы потерпели пять поражений.

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