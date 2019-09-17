От драки с Широковым в сборной до тюрьмы. Мамаеву — 31!

Сегодня, 17 сентября, своё 31-летие отмечает футболист, чьё имя регулярно всплывает в СМИ. И чаще всего в отрицательном контексте. Да и сегодняшний день рождения особенный: он совпал с выходом Павла на свободу.

Если зайти на сайт "Википедии", то в биографии Павла Мамаева на самом верху написано следующее: "Один из самых скандальных футболистов России, известный своими агрессивными выходками в компании с другим футболистом Александром Кокориным". Сегодня может всё поменяться. Он выходит на свободу, много обдумав и сделав определённые выводы (мы верим в это). Останутся ли все скандалы, о которых и пойдёт речь далее, в прошлом?

Ссылка в дубль

Первый звоночек скандального поведения Павла Мамаева, которое попало в поле зрения СМИ, прозвенел в 2011 году, когда он играл в столичном ЦСКА. Леонид Слуцкий сослал его на неделю в дубль "по дисциплинарным причинам". Именно так тогда пояснили решение тренерского штаба.

Уже через два года в СМИ активно писали, что Мамаев близок к уходу из ЦСКА из-за очередного конфликта со Слуцким.

Драка в сборной

Несмотря на это, спустя годы Слуцкий взял с собой Мамаева на Евро-2016. И там не обошлось без скандалов... На одну из тренировок Павел пришёл с фингалом под глазом. Официальная версия: рассёк бровь в тренажёрке.

Тогда Лайфу подробности конфликта рассказал свидетель случившегося. После одного из матчей Мамаев, не сдерживаясь в выражениях, "разнёс" в раздевалке игру сборной и конкретно Романа Нойштедтера. Слуцкий сначала попытался успокоить футболиста, но на следующий день случилось продолжение... Мамаев отказался извиняться перед командой. Тогда вступился Роман Широков, который и ударил Павла.

— Слуцкий разозлился и намекнул на то, что не зря в своё время убрал его из ЦСКА. Мамаев ещё больше распалился и стал оскорблять Слуцкого на чём свет стоит. Тут уж Леонид Викторович не выдержал, вскочил, хотел подойти к Мамаеву, но футболисты их разняли, — рассказал источник. — На плановых занятиях в тренажёрном зале Мамаев опять пустился в пространные рассуждения о профпригодности Слуцкого. И тут уже не выдержали нервы у Широкова. Он подошёл и резко ударил Павла в глаз.

Уже тогда активно стали ходить разговоры о взрывном характере футболиста.

Вечеринка в Монако

После этого же чемпионата Европы разразился новый скандал. Ещё более громкий. Наша сборная вылетела из турнира, но после игроки отправились отдыхать. И то, как отдохнули Мамаев и Кокорин, вспоминают до сих пор...

Они устроили пышную вечеринку с морем шампанского и кальянами в Монте-Карло. По словам очевидцев, щедрые футболисты угощали гостей, заказав 500 бутылок игристого на общую сумму 250 тысяч евро.

Хотя чему удивляться... Мамаев, ещё будучи игроком юниорской сборной, на радостях выхода на Евро-2007 угощал всех пивом в гостинице. Об этом рассказывал журналист Борис Левин.

За решёткой

Но уже в прошлом году Мамаев переплюнул всё, попав с тем же Кокориным в тюрьму. С чего всё началось? Десять лет дружбы, "Кофемания", чиновник Денис Пак, "волшебные" девушки в компании...

Следом и новый скандал: до Пака был избит и водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук. Видео с этим тоже облетело все СМИ.

Затем последовали СИЗО, десятки судебных заседаний и колония... Собственно, что говорить. Все это и так хорошо знают.

Конечно, трудно согласиться с тем, насколько справедливо такое долгое содержание в тюрьме действующих футболистов и двух других фигурантов дела... Но это уже позади. Сегодня игроки вышли на свободу!

333 дня спустя. Кокорин и Мамаев выходят на свободу

Такой уж плохой Мамаев?

Однако при всё этом Мамаева нельзя назвать плохим игроком. Хотя многочисленные скандалы и создали образ "долларового миллионера", Паша в футболе всего добился сам. Начинал с подмосковных футбольных академий, затем перешёл в "Торпедо", где его и заметили. Потом были ЦСКА и "Краснодар". С армейцами он стал чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка страны. Три раза попадал в список 33 лучших игроков чемпионата России (2010, 2014/15 и 2015/16).

Он всегда полностью отдаётся игре на поле, забивает красивые голы, а перед тюрьмой даже отличился вот такой вот рабоной. В нашем футболе не все так умеют.

А в 2011-м он вообще мог оказаться в "Манчестер Юнайтед". Им активно интересовался сам сэр Алекс Фергюсон.

— Я пережил тогда лёгкий шок. Об игре в таком клубе любой футболист может только мечтать! За консультацией звонил сам Фергюсон, — вспоминал тогда сам Мамаев. — Мне оставалось получить английскую рабочую визу, но, ввиду отсутствия у меня игр за сборную, это стало проблемой. На сборе в Кампоаморе мне сообщили, что перехода не будет.

Хочется пожелать Паше, пусть этот день, когда он вышел на свободу, совпавший с его 31-летием, станет для него поистине новой главой в жизни, где нет места скандалам, а только успехам на поле.