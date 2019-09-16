Квят посетил матч "Монако" с участием Головина

2

Фото © Instagram/danydk1

Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят опубликовал фотографии с матча Лиги 1 у себя в "Инстаграме".

Пилот Toro Rosso Даниил Квят, который является любителем футбола, посмотрел на стадионе игру пятого тура чемпионата Франции между "Монако" и "Марселем".

Отметим, что Квят уже несколько лет проживает в Монако.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×