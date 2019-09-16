"Динамо" и "Уфа" сыграли в безголевую ничью в Москве

Команды не смогли забить голов на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, хотя сам футбол получился интересным.

"Динамо" и "Уфа" разошлись миром в матче 9-го тура чемпионата России по футболу — 0:0. Несколько раз поразить ворота гостей мог бывший игрок "Уфы" Сильвестр Игбун, но блестящая игра Александра Беленова позволила сохранить ворота сухими.

Отметим, что в первом тайме судья назначил пенальти в ворота "Уфы" из-за якобы игры рукой Круглова, но он решил перестраховаться и посмотреть видеоповтор. После этого он своё изначальное решение отменил.

В целом, команды играли на равных, поэтому судья зафиксировал нули на табло.

Теперь москвичи с 10-ю очками занимают 11-е место в турнирной таблице, а "Уфа" теперь находится на 9-й строчке с 11-ю очками.

РПЛ. 9-й тур

"Динамо" — "Уфа" — 0:0