Сумасшедший гол норвежца Норманна принёс победу "Ростову" над "Ахматом"

Счёт в матче "Ростов" — "Ахмат" был открыт гостями поля благодаря реализованному пенальти на 19-й минуте.
Однако ростовчане дома сдаваться не собирались. Во втором тайме Байрамян сравнял счёт — 1:1.
А спустя несколько минут сумасшедший гол Матиаса Норманна принёс победу "Ростову" — 2:1.
Теперь "Ростов" вместе с "Зенитом" и "Краснодаром" лидирует в турнирной таблице. У трёх команд по 20 очков после девяти туров. Грозненцы же с 8-ю очками располагаются на 12-й строчке.
РПЛ. 9-й тур
"Ростов" — "Ахмат" — 2:1
Голы: Роши 19' (0:1, пенальти), Байрамян 54' (1:1), Норманн 65' (2:1)