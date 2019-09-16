Сумасшедший гол норвежца Норманна принёс победу "Ростову" над "Ахматом"

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Команда Валерия Карпина одержала победу в заключительном матче 9-го тура чемпионата России со счётом 2:1.

Счёт в матче "Ростов" — "Ахмат" был открыт гостями поля благодаря реализованному пенальти на 19-й минуте.

Однако ростовчане дома сдаваться не собирались. Во втором тайме Байрамян сравнял счёт — 1:1.

А спустя несколько минут сумасшедший гол Матиаса Норманна принёс победу "Ростову" — 2:1.

Теперь "Ростов" вместе с "Зенитом" и "Краснодаром" лидирует в турнирной таблице. У трёх команд по 20 очков после девяти туров. Грозненцы же с 8-ю очками располагаются на 12-й строчке.

РПЛ. 9-й тур

"Ростов" — "Ахмат" — 2:1

Голы: Роши 19' (0:1, пенальти), Байрамян 54' (1:1), Норманн 65' (2:1)

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