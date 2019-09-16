Хет-трик Капризова принёс ЦСКА пятую победу в чемпионате

Уже на второй минуте матча армейцы усилиями Кирилла Капризова вышли вперёд — 1:0.
Ярославцы отыгрались в середине периода: ворота своей бывшей команды поразил француз Стефан Да Коста — 1:1.
Но на первый перерыв ЦСКА ушёл ведя в счёте. Сергей Калинин с Кириллом Капризовым довели преимущество красно-синих до двух шайб — 3:1.
Во втором периоде "Локомотиву" удалось сократить отставание до минимума — шайбу забросил чех Якуб Накладал — 3:2.
Больше "железнодорожникам" в этот вечер забить не удалось. А вот ЦСКА в третьем периоде отправил в ворота гостей из Ярославля ещё две шайбы. Сначала Михаил Григоренко довёл счёт до 4:2, ну а точку в матче поставил Кирилл Капризов, отправив шайбу в пустые ворота, попутно оформив хет-трик — 5:2. ЦСКА одерживает пятую победу в чемпионате и выходит в единоличные лидеры Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — "Локомотив" — 5:2
"Ак Барс" — "Северсталь" — 4:3
"Динамо" Р — "Амур" — 4:3 ОТ