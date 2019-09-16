Хет-трик Капризова принёс ЦСКА пятую победу в чемпионате

136

Фото © Twitter / ЦСКА Москва

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) столичный ЦСКА в Москве переиграл ярославский "Локомотив" — 5:2.

Уже на второй минуте матча армейцы усилиями Кирилла Капризова вышли вперёд — 1:0.

Ярославцы отыгрались в середине периода: ворота своей бывшей команды поразил француз Стефан Да Коста — 1:1.

Но на первый перерыв ЦСКА ушёл ведя в счёте. Сергей Калинин с Кириллом Капризовым довели преимущество красно-синих до двух шайб — 3:1.

Во втором периоде "Локомотиву" удалось сократить отставание до минимума — шайбу забросил чех Якуб Накладал — 3:2.

Больше "железнодорожникам" в этот вечер забить не удалось. А вот ЦСКА в третьем периоде отправил в ворота гостей из Ярославля ещё две шайбы. Сначала Михаил Григоренко довёл счёт до 4:2, ну а точку в матче поставил Кирилл Капризов, отправив шайбу в пустые ворота, попутно оформив хет-трик — 5:2. ЦСКА одерживает пятую победу в чемпионате и выходит в единоличные лидеры Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — "Локомотив" — 5:2

"Ак Барс" — "Северсталь" — 4:3

"Динамо" Р — "Амур" — 4:3 ОТ

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×