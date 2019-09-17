Кирьяков: "Зенит" поступил с Кокориным по-человечески

Бывший игрок сборной России по футболу Сергей Кирьяков прокомментировал Лайфу освобождение Александра Кокорина из колонии и подписание им контракта с "Зенитом".

Эксперт считает, что у футболиста закончилась чёрная полоса в жизни, но ему нужно время для полного восстановления, после чего он принесёт немало пользы "Зениту".

— Ему сейчас нужно быстрее набрать форму после долгого простоя. У него же ещё ситуация с травмой. Колено болит постоянно, не было возможности проводить правильную реабилитацию, не было возможности делать специальные упражнения. Сейчас всё позади, чёрный отрезок жизни закончился. Парень он молодой, поэтому, я думаю, что сейчас все силы бросит на то, чтобы как можно быстрее вернуться в строй. Если он выйдет на свой прежний уровень, то, конечно, это будет усиление для "Зенита".

Понятно, что в ближайшее время не стоит на него рассчитывать, но во второй части чемпионата и Лиги чемпионов, если "Зенит" выйдет из группы, Александр сможет помочь своей команде. Сейчас с ним нужно очень тщательно заниматься. Был бы я на месте генерального директора "Зенита", то приставил бы к Кокорину тренера-реабилитолога, который с ним каждый день бы занимался по специальной программе, чтобы как можно быстрее футболист восстановился.

По словам Кирьякова, руководство "Зенита" поступило с Кокориным по-человечески, дав спортсмену второй шанс.

— Насколько я знаю, врачи были у него. Информация о его здоровье в любом случае в клуб поступала. Я думаю, здесь такой человеческий подход к нему со стороны "Зенита". Подписали с ним контракт, тем самым показав, что дают ему шанс. Это по-человечески правильно. Тем более генеральный директор "Зенита" Александр Медведев — хороший человек, который знает, что когда человек оступается, то ему нужно дать второй шанс. Это они и сделали.

— Кокорину сейчас действительно нужна поддержка. Наказание, которое он получил, он отбыл, теперь нужно начинать всё сначала. С одной стороны, это непросто, а с другой — это вызов. Александр должен сделать всё для того, чтобы говорили о нём как о футболисте, а не о других его делах. Желаю ему удачи в жизни и на поле, — резюмировал Кирьяков.