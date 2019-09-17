Светлана Кокорина: Я снова стала матерью!

Мама братьев Кокориных опубликовала в "Инстаграме" фотографию с сыновьями сразу после их выхода на свободу.

— Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами всё это время, — написала мама Кирилла и Саши Кокориных.

Напомним, что сегодня братья Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.