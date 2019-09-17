ЦСКА поздравил Мамаева с 31-летием, пожелав успешной перезагрузки карьеры

— Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трёх кубков и суперкубка Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры, — написал ЦСКА.
Поздравляем чемпиона России в составе #ЦСКА, обладателя 3 Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры! pic.twitter.com/aDGTRUWTfi— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 17, 2019
Мамаев защищал красно-синие цвета с 2007 по 2013 год.
Напомним, что выход Павла Мамаева на свободу совпал с днём его рождения. Сегодня футболисту исполняется 31 год.