ЦСКА поздравил Мамаева с 31-летием, пожелав успешной перезагрузки карьеры

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В официальном твиттере московского ЦСКА появился поздравительный пост в адрес бывшего армейца Павла Мамаева.

Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трёх кубков и суперкубка Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры, — написал ЦСКА.

Мамаев защищал красно-синие цвета с 2007 по 2013 год.

Напомним, что выход Павла Мамаева на свободу совпал с днём его рождения. Сегодня футболисту исполняется 31 год.

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