"Прячьтесь, кто может". Реакция Сети на освобождение Кокорина и Мамаева

Скандальные футболисты спустя почти год после своих приключений оказались на свободе, и Интернет мгновенно на это отреагировал.

Итак, свершилось. Кокорин и Мамаев вышли из колонии.

Кокорин и Мамаев на свободе (по УДО).

Прячьтесь, кто может. — Марта Питерская (@mns_MP) September 17, 2019

Без тематических шуток не обошлось.

Розы любят воду, а пацаны свободу pic.twitter.com/9AOnPaAWuB — #ВГИК (@vgikofficial) September 17, 2019

Перейдёт ли теперь Мамаев в ЦСКА? Кажется, они идеально подходят друг другу.

Кокорин подписал контракт с Зенитом.

Тем временем Мамаев, у которого сегодня др, и ЦСКА, оставшийся без всех: pic.twitter.com/TG7Fjrc6Gk — Пьяный Жёрж (@DrunkGeorge2) September 17, 2019

Сотрудникам "Кофемании" придётся быть ещё бдительнее.

Сотрудники Кофемании заступают на смену pic.twitter.com/bi5x68SvCO — #ВГИК (@vgikofficial) September 17, 2019

Даже хоккеисты напряглись от этой новости.

Узнали, что вышли Кокорин и Мамаев. Обдумываем pic.twitter.com/uiMQLq81lc — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) September 17, 2019

Сегодня у Павла Мамаева двойной праздник.

Все. Саша Кокорин и Паща Мамаев на свободе. Кстати, у Павла сегодня день рождения.

Как говорится, не вижу повода не выпить. — 🇷🇺 Империя зла. Империя очень зла (@verysexy_empire) September 17, 2019

Парни явно в форме, кстати.

Все заметили, что Кокорин и Мамаев от тюреммного выхода до встречавшего их авто переместились с такой скоростью, с какой они никогда по полю не перемещались? Вот что значит правильный стимул.) — Владимир Матов (@1964Matov) September 17, 2019

Алана Мамаева, кажется, счастлива.

Для футболистов уже нашли новое странное занятие.

Уважаемые футболисты #Кокорин и #Мамаев!

Если вас не возьмут ни в один футбольный клуб, – приезжайте к нам, в клуб маминых питомцев. Нужно быстро бегать в магазин за хлебом.

Мячик у нас тоже есть. Синий, как вы. — джинсы тарковского (@JTarkovsky) September 17, 2019

Ждёте откровенный рассказ о жизни в СИЗО и колонии?

Кокорин и Мамаев продолжат играть.

Но в ближайшее время самым знаменитым футболистам современной России будет не до футбола. Их ждёт неотвратимый чёс по ток-шоу и дудям. Других знаменитых футболистов, с которыми можно было бы поговорить об их славных победах, у нас всё равно нет. — Йoсиφ Φαбεрмαндτ™ (@Fbrmndt_) September 17, 2019

Ну и как же без классики.

Кокорин и Мамаев — это самая обсуждаемая тема прямо сейчас, но вечная-то в российском футболе другая — это "Спартак".