"Прячьтесь, кто может". Реакция Сети на освобождение Кокорина и Мамаева
Коллаж © LIFE. Фото © ФК "Зенит" / ТАСС / Вячеслав Евдокимов, © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Итак, свершилось. Кокорин и Мамаев вышли из колонии.
Кокорин и Мамаев на свободе (по УДО).— Марта Питерская (@mns_MP) September 17, 2019
Прячьтесь, кто может.
Без тематических шуток не обошлось.
Розы любят воду, а пацаны свободу pic.twitter.com/9AOnPaAWuB— #ВГИК (@vgikofficial) September 17, 2019
Перейдёт ли теперь Мамаев в ЦСКА? Кажется, они идеально подходят друг другу.
Кокорин подписал контракт с Зенитом.— Пьяный Жёрж (@DrunkGeorge2) September 17, 2019
Тем временем Мамаев, у которого сегодня др, и ЦСКА, оставшийся без всех: pic.twitter.com/TG7Fjrc6Gk
Сотрудникам "Кофемании" придётся быть ещё бдительнее.
Сотрудники Кофемании заступают на смену pic.twitter.com/bi5x68SvCO— #ВГИК (@vgikofficial) September 17, 2019
Даже хоккеисты напряглись от этой новости.
Узнали, что вышли Кокорин и Мамаев. Обдумываем pic.twitter.com/uiMQLq81lc— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) September 17, 2019
Сегодня у Павла Мамаева двойной праздник.
Все. Саша Кокорин и Паща Мамаев на свободе. Кстати, у Павла сегодня день рождения.— 🇷🇺 Империя зла. Империя очень зла (@verysexy_empire) September 17, 2019
Как говорится, не вижу повода не выпить.
Парни явно в форме, кстати.
Все заметили, что Кокорин и Мамаев от тюреммного выхода до встречавшего их авто переместились с такой скоростью, с какой они никогда по полю не перемещались? Вот что значит правильный стимул.)— Владимир Матов (@1964Matov) September 17, 2019
Алана Мамаева, кажется, счастлива.
Для футболистов уже нашли новое странное занятие.
Уважаемые футболисты #Кокорин и #Мамаев!— джинсы тарковского (@JTarkovsky) September 17, 2019
Если вас не возьмут ни в один футбольный клуб, – приезжайте к нам, в клуб маминых питомцев. Нужно быстро бегать в магазин за хлебом.
Мячик у нас тоже есть. Синий, как вы.
Ждёте откровенный рассказ о жизни в СИЗО и колонии?
Кокорин и Мамаев продолжат играть.— Йoсиφ Φαбεрмαндτ™ (@Fbrmndt_) September 17, 2019
Но в ближайшее время самым знаменитым футболистам современной России будет не до футбола. Их ждёт неотвратимый чёс по ток-шоу и дудям. Других знаменитых футболистов, с которыми можно было бы поговорить об их славных победах, у нас всё равно нет.
Ну и как же без классики.
Кокорин и Мамаев — это самая обсуждаемая тема прямо сейчас, но вечная-то в российском футболе другая — это "Спартак".
Емельяненко вышел, Дацик вышел, Кокорин и Мамаев вышли, кто следующий?— Dimitrovich (@dimitrovichfut) September 17, 2019
Кононов вышел?
- Популярные
- По времени