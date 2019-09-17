"Прячьтесь, кто может". Реакция Сети на освобождение Кокорина и Мамаева

Коллаж © LIFE. Фото © ФК "Зенит" / ТАСС / Вячеслав Евдокимов, © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

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Скандальные футболисты спустя почти год после своих приключений оказались на свободе, и Интернет мгновенно на это отреагировал.

Итак, свершилось. Кокорин и Мамаев вышли из колонии.

Без тематических шуток не обошлось.

Перейдёт ли теперь Мамаев в ЦСКА? Кажется, они идеально подходят друг другу.

Сотрудникам "Кофемании" придётся быть ещё бдительнее.

Даже хоккеисты напряглись от этой новости.

Сегодня у Павла Мамаева двойной праздник.

Парни явно в форме, кстати.

Алана Мамаева, кажется, счастлива.

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Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva)

Для футболистов уже нашли новое странное занятие.

Ждёте откровенный рассказ о жизни в СИЗО и колонии?

Ну и как же без классики.

<p>Фото © twitter/<a href="https://twitter.com/mono_brov/status/1173874387872886784?s=20" target="_blank">mono_brov</a></p>

Кокорин и Мамаев — это самая обсуждаемая тема прямо сейчас, но вечная-то в российском футболе другая — это "Спартак".

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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