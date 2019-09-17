Венгер может сменить Кононова в "Спартаке"

Генеральный директор московского клуба отправился на переговоры с французским специалистом.

Неудовлетворительные результаты "Спартака" заставили руководство задуматься о возможной смене главного тренера команды. Одним из кандидатов на пост нового наставника красно-белых всерьёз называют бывшего тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, генеральный директор "Спартака" Томас Цорн уже вылетел на переговоры с французским специалистом. Он намерен узнать, готов ли Венгер вернуться на тренерский мостик после перерыва и рассматривает ли тренер возможность переезда в Россию.

Арсен Венгер тренировал лондонский "Арсенал" с 1996 по 2018 год, а в последнее время находится без работы. Ранее француза называли в числе возможных сменщиков Юрия Сёмина в "Локомотиве".