Шанс для Смолова? "Локомотив" начинает борьбу в ЛЧ без своих лидеров

Вслед за "Зенитом" в лигочемпионскую борьбу вступают железнодорожники. Первым их противником будет леверкузенский "Байер".

"Локомотив" попал в так называемую группу смерти в Лиге чемпионов. Он будет противостоять мадридскому "Атлетико", туринскому "Ювентусу" и леверкузенскому "Байеру". И, как назло, перед самым стартом европейского турнира оказалось, что участвовать в нем не смогут сразу несколько ключевых футболистов...

Прежде всего "Локо" остался без братьев Миранчуков. Если на Алексея, который получил травму ещё несколько недель назад в матче против "Ростова" и не смог помочь даже сборной в отборе на Евро, особо и не рассчитывали перед игрой с "Байером", то вот на Антона — да. Но и он получил травму стопы в последнем матче, где "Локо" играл с "Сочи". Антон уже перенёс операцию в Германии и теперь будет восстанавливаться.

Пострадал в матче с "Сочи" и Бенедикт Хёведес. Он получил глубокое рассечение в области глаза, ему наложили 10 швов... Хоть игрок и чувствует себя уже намного лучше, но навряд ли сможет помочь команде все 90 минут.

В лазарете железнодорожников продолжают оставаться Джефферсон Фарфан, Михаил Лысов и Борис Ротенберг. Соломон Кверквелия ещё не до конца восстановился после травмы, но отправился с командой в Германию.

Сегодня зажечь должны Жоау Мариу и Фёдор Смолов. И, судя по публикациям в "Инстаграме", российский форвард пребывает в отличном настроении и жаждет сыграть в Лиге чемпионов.

У "Локо" есть и купленный у "Зенита" Лука Джорджевич. Для форварда это хороший шанс проявить себя. Конечно, ждём яркой игры от Гжегожа Крыховяка, который нас уже к ней приучил.

Что касается "Байера", то в Бундеслиге он идёт на восьмом месте. После четырёх туров у него одно поражение, одна ничья и две победы, а также шесть забитых голов и семь пропущенных. Какой получится игра — узнаем уже сегодня вечером!

Лига чемпионов. Групповой этап

"Байер" — "Локомотив"

"Бай-арена"

Прямая трансляция: "Матч ТВ", 22:00 (мск)